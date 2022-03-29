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За добу ЗСУ знищили 17 повітряних цілей окупантів

Фото: запуск ракети Нептун (mil.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

У понеділок, 28 березня ЗСУ знищили 17 повітряних цілей російських окупантів, серед яких 8 літаків, 3 вертольоти, 4 безпілотники і 2 крилаті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Авіація Повітряних Сил продовжує наносити ракетно-бомбові удари по бронетехніці і живій силі російських окупантів на різних напрямках. Все буде Україна! Тримаємо стрій!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Командування Повітряних сил ЗСУ прокоментувало ракетний удар по Львову. Було зазначено, що ракетний обстріл Львова - красномовний політичний ляпас президенту США Джо Байдену від росіян.

У командуванні підкреслили, що настав час передати Україні сучасні зенітні ракетні комплекси західного виробництва, а також літаки F-15, F-16 або F-18.

Ми також писали про те, що російські окупанти у Вінниці обстріляли ракетами Командування Повітряних сил. Всього ворог запустив шість крилатих ракет.

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