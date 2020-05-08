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За добу в Україні помер 21 хворий на коронавірус

Новини » Коронавірус     08.05.2020 - 09:12
За добу в Україні помер 21 хворий на коронавірус
Фото: Максим Степанов (da.odessa.gov.ua)

Всього в Україні зареєстровано 361 смерть від інфекції

За минулу добу в Україні зареєстровано 21 смертельний випадок внаслідок ускладнень, викликаних COVID-19. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Станом на ранок 8 травня, кількість офіційно підтверджених летальних випадків в Україні збільшилася до 361. Учора повідомлялося про 340 загиблих від інфекції.

"За останню добу зафіксовано 21 летальний випадок. Більшість хворих мали супутні захворювання.", - повідомив Степанов.

Напередодні у Одеській області зафіксували п’яту смерть від коронавірусу. 7 травня, вдень померла 60-річна мешканка села Липецьке Подільського району, яка була доставлена в міську лікарню Подільського у важкому стані тиждень тому. У неї була зайва вага.

За даними британських вчених, ожиріння стало найбільш значущим чинником для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, за ним слідували куріння і повільна ходьба. При цьому ожиріння подвоювало ризик потрапляння до лікарні.

У четвер, 7 травня, Кабінет міністрів опублікував постанову про послаблення карантинних обмежень в Україні з 11 травня. РБК-Україна зібрало весь список послаблень.

У Львівській області від коронавірусу померла ще одна людина
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