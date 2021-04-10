За добу в Україні сталося майже 200 пожеж у природних екосистемах

Про це повідомили у прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій .

В Луганській області рятувальники ліквідували пожежу на відкритій території в смт Сиротине біля озера Клешня, де горіла суха трава та очерет. Загоряння ліквідували на площі 0,04 га.

Зокрема, 9 квітня у Дніпропетровській області виникло займання сухої трави, поодиноких дерев та кущів за межами села Лобойківка, Петриківського району. Площа пожежі склала 2 га.

Нагадаємо, у березні набрав чинності закон, згідно з яким в Україні забороняється випалювання трави. Однак за такі дії не будуть штрафувати.

Документ зобов'язує землекористувачів не допускати випалювання трави або її залишків на землях водного фонду, в тому числі в прибережних захисних смугах та на островах, зайнятих лісами, смугах відведення, берегових смугах водних шляхів. За порушення заборони передбачається адмінвідповідальність.