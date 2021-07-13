За добу в Україні 481 новий COVID-випадкок
Фото: в Україні 481 новий випадок коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Протягом минулої доби, 12 липня, в Україні зафіксовано 481 нові підтверджені випадки коронавіруса. Найбільше із них у місті Київ - 142.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
Крім того, серед "лідерів" по нових випадках Донецька область (53), Одеська - 49, Луганська - 28 та Харківська - 23.
Всього за минулу добу госпіталізовано 249 людей. Одужали - 750. Крім того, зафіксовано 36 смертей від коронавірусу.
За по Україні зробили понад 40 тисяч тестів різними методами.
Нагадаємо, 11 липня в Україні виявили 174 нових випадків коронавірусу. За добу не було жодного нового зараження в Івано-Франківській, Закарпатській та Чернігівській областях.