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В Україні 174 нових COVID-заражень, в трьох областях жодного випадку

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Київ, Понеділок 12 липня 2021 08:20
В Україні 174 нових COVID-заражень, в трьох областях жодного випадку Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 174 нових випадків коронавірусу. За добу не було жодного нового зараження в Івано-Франківській, Закарпатській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на карту РНБО.

Крім того, прес-служба МОЗ повідомляє, що за вчора госпіталізували 266 осіб; померли 7 людей; одужали – 236 осіб. За добу протестували методом ПЛР - 9 606 осіб, методом ІФА - 1 714 осіб, експрес-тестами - 5 365 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (63), Дніпропетровській (24), Київській (13), Одеській (10) та Харківській (9) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 2 241 217 осіб; одужали 2 177 529 осіб; летальних випадків - 52 604.

Нагадаємо, американська фармкомпанія Pfizer наполягає на схваленні третьої дози своєї вакцини від коронавірусу.

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В Україні 174 нових COVID-заражень, в трьох областях жодного випадку
В Україні 174 нових COVID-заражень, в трьох областях жодного випадку
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