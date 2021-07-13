За сутки в Украине 481 новый COVID-случай
Фото: в Украине 481 новый случай коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
За прошедшие сутки, 12 июля, в Украине зафиксировано 481 новых подтвержденных случая коронавируса. Больше всего из них в городе Киев - 142.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Кроме того, среди "лидеров" по новым случаям Донецкая область (53), Одесская - 49, Луганская - 28 и Харьковская - 23.
Всего за минувшие сутки госпитализированы 249 человек. Выздоровели - 750. Кроме того, зафиксировано 36 смертей от коронавируса.
За по Украине сделали более 40 тысяч тестов разными методами.
Напомним, 11 июля в Украине выявили 174 новых случаев коронавируса. За сутки не было ни одного нового заражения в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черниговской областях.