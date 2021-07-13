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За сутки в Украине 481 новый COVID-случай

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Вторник 13 июля 2021 08:21
За сутки в Украине 481 новый COVID-случай Фото: в Украине 481 новый случай коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

За прошедшие сутки, 12 июля, в Украине зафиксировано 481 новых подтвержденных случая коронавируса. Больше всего из них в городе Киев - 142.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Кроме того, среди "лидеров" по новым случаям Донецкая область (53), Одесская - 49, Луганская - 28 и Харьковская - 23.

Всего за минувшие сутки госпитализированы 249 человек. Выздоровели - 750. Кроме того, зафиксировано 36 смертей от коронавируса.

За по Украине сделали более 40 тысяч тестов разными методами.

Напомним, 11 июля в Украине выявили 174 новых случаев коронавируса. За сутки не было ни одного нового заражения в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черниговской областях.

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