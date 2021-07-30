Доба у черзі: прикордонники РФ тримають людей на кордоні в Луганській області
Громадян, які направляються в РФ через пункт пропуску "Мілове" у Луганській області тримають російські прикордонники. Люди стоять у черзі вже добу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної прикордонної служби України (ДПСУ).
Вказано, що в пункті пропуску "Мілове" пропускні операції здійснюються в штатному режимі.
Однак громадян, яких українські прикордонники пропустили через державний кордон ще минулої доби, російська сторона тримає у черзі вже понад 24 години.
Так, у зв’язку з повільним оформленням транспортних засобів російськими прикордонниками, черга між пунктами пропуску на в’їзд до Росії складає 40 автівок, а на в’їзд до РФ - 120.
Зазначено, що "Мілове" являється єдиним КПВВ, що здійснює щоденний пропуск осіб через державний кордон в Луганській області.
Через цей пункт можна перетнути державний кордон як у пішому порядку, так і на транспортному засобі.