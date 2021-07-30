Доба у черзі: прикордонники РФ тримають людей на кордоні в Луганській області

Громадян, які направляються в РФ через пункт пропуску "Мілове" у Луганській області тримають російські прикордонники. Люди стоять у черзі вже добу.

Вказано, що в пункті пропуску "Мілове" пропускні операції здійснюються в штатному режимі.

Однак громадян, яких українські прикордонники пропустили через державний кордон ще минулої доби, російська сторона тримає у черзі вже понад 24 години.

Так, у зв’язку з повільним оформленням транспортних засобів російськими прикордонниками, черга між пунктами пропуску на в’їзд до Росії складає 40 автівок, а на в’їзд до РФ - 120.

Зазначено, що "Мілове" являється єдиним КПВВ, що здійснює щоденний пропуск осіб через державний кордон в Луганській області.

Через цей пункт можна перетнути державний кордон як у пішому порядку, так і на транспортному засобі.