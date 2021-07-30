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Доба у черзі: прикордонники РФ тримають людей на кордоні в Луганській області

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Луганська область, П'ятниця 30 липня 2021 17:05
Доба у черзі: прикордонники РФ тримають людей на кордоні в Луганській області Фото: прикордонники РФ тримають людей на кордоні в Луганській області (dpsu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Громадян, які направляються в РФ через пункт пропуску "Мілове" у Луганській області тримають російські прикордонники. Люди стоять у черзі вже добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Вказано, що в пункті пропуску "Мілове" пропускні операції здійснюються в штатному режимі.

Однак громадян, яких українські прикордонники пропустили через державний кордон ще минулої доби, російська сторона тримає у черзі вже понад 24 години.

Так, у зв’язку з повільним оформленням транспортних засобів російськими прикордонниками, черга між пунктами пропуску на в’їзд до Росії складає 40 автівок, а на в’їзд до РФ - 120.

Зазначено, що "Мілове" являється єдиним КПВВ, що здійснює щоденний пропуск осіб через державний кордон в Луганській області.

Через цей пункт можна перетнути державний кордон як у пішому порядку, так і на транспортному засобі.

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