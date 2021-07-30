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Сутки в очереди: пограничники РФ держат людей на границе в Луганской области

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Луганская область, Пятница 30 июля 2021 17:05
Сутки в очереди: пограничники РФ держат людей на границе в Луганской области Фото: пограничники РФ держат людей на границе в Луганской области dpsu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Граждан, которые направляются в РФ через пункт пропуска "Меловое" в Луганской области держат российские пограничники. Люди стоят в очереди уже сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Указано, что в пункте пропуска "Меловое" пропускные операции осуществляются в штатном режиме.

Однако граждан, которых украинские пограничники пропустили через государственную границу еще за прошедшие сутки, российская сторона держит в очереди уже более 24 часов.

Так, в связи с медленным оформлением транспортных средств, российскими пограничниками, очередь между пунктами пропуска на въезд в Россию составляет 40 автомобилей, а на въезд в РФ - 120.

Отмечено, что "Меловое" является единственным КПВВ, осуществляющим ежедневный пропуск лиц через государственную границу в Луганской области.

Через этот пункт можно пересечь государственную границу как в пешем порядке, так и на транспортном средстве.

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Граница с РФ очереди
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