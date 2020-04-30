За добу в світі підтвердили ще майже 70 тис. заражених коронавірусом

За добу 29 квітня в світі підтвердили ще 69,4 тис. нових випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Worldometers.

Зазначається, що 5 833 людей за останню добу померли через коронавірус, найбільше - у США (1,846) та Великобританії (765).

Загальне число заражених коронавірусом у світі, станом на 1:00 30 квітня становить 3 205 972 людей, у критичному стані майже 60 тис. з них. Всього у світі від COVID-19 померли понад 227 тис. людей.

Раніше повідомлялося, що кількість випадків зараження коронавірусом у Сполучених Штатах Америки перевищила 1 мільйон.

РБК-Україна писало, що неурядова організація з питань гуманітарної допомоги Міжнародний комітет порятунку (IRC) повідомила, що без допомоги уразливим країнам, заразитися коронавірусом можуть 1 мільярд людей у світі.

Як повідомляло РБК-Україна, пандемія коронавірусу COVID-19 на сьогодні далека від завершення. ВООЗ як і раніше стурбована зростаючими тенденціями в Африці, Східній Європі, Латинській Америці і деяких азіатських країнах.