За добу КПВВ на Донбасі перетнули майже 30 тис. осіб

Через пункти пропуску прослідували 3,8 тис. транспортних засобів
Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 23 февраля, пересекли 29,5 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Как отмечается, пропускные операции в КПВВ в рамках определенных дорожных коридоров начались вовремя.
Пассажиро-транспортный поток во всех контрольных пунктах въезда-выезда уменьшился в сравнении с предыдущими сутками, так через линию разграничения проследовало 29,5 тысяч человек и 3,8 тыс. транспортных средств:
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
"Майорское" - 20/40; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 20/20; "Гнутово" - 30/65
Напомним, что 22 февраля пункты пропуска вдоль линии разграничения на Донбассе пересекли свыше 36 тысяч человек и 4,6 тыс. транспортных средств.
Добавим, что за прошедшие сутки, вблизи КПВВ "Оленевка", который находится под контролем российско-оккупационных войск, автобус с гражданскими подорвался на мине. В результате взрыва погибли 2 человека, еще трое получили ранения.