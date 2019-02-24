За добу КПВВ на Донбасі перетнули майже 30 тис. осіб

Через пункти пропуску прослідували 3,8 тис. транспортних засобів

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 23 февраля, пересекли 29,5 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Как отмечается, пропускные операции в КПВВ в рамках определенных дорожных коридоров начались вовремя.

Пассажиро-транспортный поток во всех контрольных пунктах въезда-выезда уменьшился в сравнении с предыдущими сутками, так через линию разграничения проследовало 29,5 тысяч человек и 3,8 тыс. транспортных средств:

"Майорское" - 6625 человек и 830 транспортных средств;

"Марьинка" - 6396 человек и 1050 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 5918 человек и 1180 транспортных средств;

"Гнутово" - 3070 человек и 755 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 7590 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 20/40; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 20/20; "Гнутово" - 30/65

Напомним, что 22 февраля пункты пропуска вдоль линии разграничения на Донбассе пересекли свыше 36 тысяч человек и 4,6 тыс. транспортных средств.

Добавим, что за прошедшие сутки, вблизи КПВВ "Оленевка", который находится под контролем российско-оккупационных войск, автобус с гражданскими подорвался на мине. В результате взрыва погибли 2 человека, еще трое получили ранения.