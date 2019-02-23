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Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 36 тис. осіб

Новини » Суспільство    23.02.2019 - 10:19
Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 36 тис. осіб
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Пункти пропуску перетнули 4,6 тисячі транспортних засобів

Вранці 23 лютого на контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі перебувало 300 автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Госпогранслужбы.

Прикордонники відзначили, що контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування відкрилися за зимовим графіком роботи та працюють у штатному режимі.

"Сьогодні вранці в КПВВ на в'їзд і виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 30/45; "Маріїнка" - 30/50; "Новотроїцьке" - 45/50; "Гнутово" - 20/30", - йдеться в повідомленні.

Загальний пасажиро-транспортний потік залишався на рівні попередніх діб. Всього через КПВВ було 36 000 осіб і 4,6 тисячі транспортних засобів: "Майорське" - 8335 людина і 1020 транспортних засобів; "Маріїнка" - 7750 людина і 1300 транспортних засобів; "Новотроїцьке" - 7290 людина і 1370 транспортних засобів; "Гнутово" - 4190 людина і 910 транспортних засобів; "Станиця Луганська" - 8380 осіб.

Нагадаємо, з початку тижня, з 18 по 22 лютого, в перетині контрольно-пропускних пунктів на Донбасі українська сторона відмовила 121 людині.

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