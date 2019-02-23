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На Донбасі в результаті підриву мікроавтобусу на міні загинули люди

Новини » Надзвичайні події    23.02.2019 - 17:44
На Донбасі в результаті підриву мікроавтобусу на міні загинули люди
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Двоє пасажирів загинули

На окупованій території Донецької області поблизу КПВВ "Оленівка" мікроавтобус, який перевозив цивільних, підірвався на міні, в результаті чого загинули 2 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

Як повідомляється, сьогодні, 23 лютого, близько 12:30 за декілька десятків метрів від контрольного пункту в'їзду-виїзду "Оленівка", який перебуває під контролем російсько-окупаційних військ, відбувся підрив мікроавтобусу.

"За попередньою інформацією, мікроавтобус, що перевозив цивільних громадян, з'їхав на узбіччя та підірвався на протитанковій міні", - розповіли у відомстві.

Зазначається, що в результаті вибуху 2 людини загинули на місці, ще троє пасажирів отримали поранення.

На Донбасі в результаті підриву мікроавтобусу на міні загинули люди

Нагадаємо, що від початку поточної доби, 23 лютого, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних сил. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Крім того,  протягом минулої доби, 22 лютого, бойовики 14 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. В результаті обстрілів один військових зі складу Об'єднаних сил отримав поранення.

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