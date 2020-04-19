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За сутки от коронавируса выздоровели 72 украинца, - Минздрав

Новости » Коронавирус     19.04.2020 - 11:51
За сутки от коронавируса выздоровели 72 украинца, - Минздрав
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Среди тех, кто выздоровел, 12 медработников

За сутки от коронавируса выздоровели 72 украинца. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Среди тех, кто выздоровел, 12 медработников.

"Но хорошая новость, что 72 человека выздоровели. В том числе, один ребенок и 12 медработников", - заявил Степанов.

Напомним, в Украине за сутки заразились коронавирусом 53 медработника.

РБК-Украина писало, что в стране за последние сутки зафиксировали 343 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что свидетельствует о снижении заболеваемости второй день подряд.

В частности, в Херсонской области лабораторно подтвердили 63 новых случая инфицирования коронавирусом. Также зафиксирован 1 летальный случай. Еще 6 человек полностью выздоровели и выписаны из больниц.

Также в области до 6:00 21 апреля на въездах в г. Олешки, с. Малые Копани и с. Левые Солонцы будут установлены карантинные блокпосты. Также в период с 20 апреля по 3 мая кладбища в области будут закрыты для посещения граждан. Исключение - проведение обрядов захоронений при соблюдении мер личной безопасности.

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