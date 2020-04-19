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У Херсонській області пацієнт помер від коронавірусу, інфіковані понад 60 осіб

Новини » Коронавірус     19.04.2020 - 05:02
У Херсонській області пацієнт помер від коронавірусу, інфіковані понад 60 осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Серед нових хворих є двоє медсестер

У Херсонській області станом на 18 квітня лабораторно підтвердили 63 нових випадки інфікування коронавірусом. Про це повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

Також зафіксовано 1 летальний випадок. Ще 6 людей повністю одужали та виписані з лікарень.

"Впродовж останньої доби виявлено 7 нових випадків. Всі вони контактували із раніше виявленими хворими на COVID-19", - зазначив він.

Встановлено, що серед новихінфікованих - 2 жінки медпрацівниці з міста Олешки - 58 та 48 років.

"Стан хворих задовільний, підключення до апаратів ШВЛ не потребують, перебувають на самоізоляції. За ними встановлений постійний медико-санітарний нагляд", - повідомив Гусєв.

Щодо решти хворих, то вони перебувають вдома на самоізоляції, за ними встановлено спеціальний нагляд.

Також в області до 6:00 21 квітня на в’їздах у м. Олешки, с. Малі Копані та с. Ліві Солонці буде встановлено карантинні блокпости. Також у період з 20 квітня по 3 травня кладовища в області будуть закриті для відвідування громадян. Виключення - проведення обрядів поховань при дотриманні заходів особистої безпеки.

Нагадаємо, у Харкові поліція відкрила кримінальне провадження у зв'язку із порушеннями правил карантину, а саме - у зв'язку із працюючими ринками.

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