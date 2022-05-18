За добу енергетики повернули світло для 5 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК
За минулу добу енергетики компанії ДТЕК повернули світло майже 5 тисячам родин у 11 населених пунктах Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.
"17 травня аварійні бригади ДТЕК змогли повністю чи частково заживити 11 населених пунктів. Це дозволило відновити електропостачання домівок 4 658 родин у Бахмутському, Покровському, Волноваському та Краматорському районах", - повідомили в компанії.
Через бойові дії без світла поки що лишаються мешканці 281 населеного пункту Донецької області.
"Найскладніші напрямки - Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський та Великоновосілківський. Через бойові дії тут постійно пошкоджується електрообладнання", - зазначили в ДТЕК.
Відновлення мереж відбувається лише з дозволу Збройних сил України.