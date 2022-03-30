За добу енергетики повернули світло для 37 тисяч родин в Київській та Донецькій областях, - ДТЕК

За минулу добу аварійні бригади ДТЕК повернули світло для 37 тисяч родин в Київській та Донецькій областях, чиї домівки були знеструмлені через обстріли російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Facebook .

"29 березня електромонтерам вдалося відновити електропостачання для 18 тисяч родин у 41 населеному пункті в Києво-Святошинському та Баришівському районах, знеструмлених через бойові дії", - повідомили в компанії.

У Донецькій області "ДТЕК Донецькі електромережі" вдалося відновити електропостачання у 15 населених пунктах в Авдіївському, Костянтинівському, Лиманському, Слов’янському та Торецькому районах. Загалом за минулу добу електромонтери ДТЕК відновили електропостачання для 19 тисяч родин на Донеччині.

Через обстріли російських окупантів, енергетикам доводиться по кілька разів відновлювати електропостачання в одних і тих самих населених пунктах.

"Аварійні бригади безперервно працюють та роблять все можливе, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через бойові дії. Компанія співпрацює Збройними силами України та Територіальною обороною для отримання доступу до місць пошкоджень", - наголосили в ДТЕК.