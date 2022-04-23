ru ua
Нд, 24 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

За добу енергетики повернули світло 19 тисячам родин у Київській та Донецькій областях, - ДТЕК

Новость на русском →
Субота 23 квітня 2022 14:38
За добу енергетики повернули світло 19 тисячам родин у Київській та Донецькій областях, - ДТЕК Фото: за добу енергетики повернули світло 19 тисячам родин у Київській та Донецькій областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За 22 квітня аварійні бригади енергетиків повернули світло понад 19 тисячам родин у 25 населених пунктах Київської та Донецької областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"Електромонтери ДТЕК полагодили частину мереж середньої та низької напруги у населених пунктах Київської області і повернули світло для 3 159 родин. Частково відновили електропостачання у Вишгородському районі", - повідомили в ДТЕК.

Аварійно-ремонтні бригади ДТЕК Донецькі електромережі за минулу добу відновили електропостачання для жителів 24 населених пунктів у Покровському, Краматорському та Бахмутському районах. В результаті світло повернули 16 233 родин на Донеччині.

Через активні бойові дії без світла поки що лишаються 223 населених пункти Донецької області.

"Найбільш складні напрямки - Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький та Великоновосілківський. Через активні бойові дії тут регулярно пошкоджується електрообладнання та лінії електропередач. Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України для того, аби проводити ремонти ліній", - зазначили в компанії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Київська область
NEWS
60-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
60-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Як у Росії шукають шляхи для обходу санкцій. І хто їй у цьому допомагає
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Як у Росії шукають шляхи для обходу санкцій. І хто їй у цьому допомагає