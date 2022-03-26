ru ua
Сб, 26 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

За добу енергетики світло для 23,5 тисяч родин в Київській та Донецькій областях, - ДТЕК

Новость на русском →
Субота 26 березня 2022 14:06
За добу енергетики світло для 23,5 тисяч родин в Київській та Донецькій областях, - ДТЕК Фото: за добу енергетики світло для 23,5 тисяч родин в Київській та Донецькій областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулу добу аварійні бригади енергетиків повернули світло для 23,5 тисяч родин в Київській та Донецькій областях, чиї домівки були знеструмлені через обстріли російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Facebook.

В Київській області електропостачання відновлено для 15 369 домогосподарств. Зокрема зі світлом частково Зазим’є, Пухівка та Погреби, що були напередодні знеструмлені через ворожі обстріли.

"Вдалося частково відновити електропостачання у 28 населених пунктах в п’ятьох районах: Броварському, Баришівському, Києво-Святошинському, Вишгородському, Васильківському, знеструмлених через бойові дії. Також відремонтована лінія 110 кВ, що дає основне електропостачання для жителів Броварського й Бориспільського району", - повідомили в компанії.

У Донецькій області вдалося відновити електропостачання у 9 населених пунктах. Загалом за минулу добу електромонтери ДТЕК відновили електропостачання для 8200 домогосподарств.

"Аварійні бригади безперервно працюють та роблять все можливе, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через бойові дії. Компанія співпрацює Збройними силами України та Територіальною обороною для отримання доступу до місць пошкоджень", - наголосили в ДТЕК.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Електроенергія
NEWS
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
DAILY
Бойкот торгівлі з Росією. Що Україна купувала у агресора і де шукати заміну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Бойкот торгівлі з Росією. Що Україна купувала у агресора і де шукати заміну