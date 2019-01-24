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Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 35 тис. осіб

Новини » Суспільство    24.01.2019 - 09:23
Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 35 тис. осіб
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

КПВВ на Донбасі працюють у штатному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 23 січня, перетнули 35,8 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Як зазначається, усі КПВВ на лінії зіткнення відкрились за графіком зимового періоду та функціонують у штатному режимі.

Минулої доби через КПВВ прослідувало 35,8 тисячі осіб та 4,3 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 8775 осіб та 960 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 8060 осіб та 1270 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 7060 осіб та 1200 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3660 осіб та 855 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 8340 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 40/50; "Мар’їнка" - 35/30; "Новотроїцьке" - 30/40; "Гнутове" - 30/30.

Нагадаємо, у роботу контрольно-пропускних пунктів в'їзду/виїзду (КПВВ) на Донбасі у день виборів, 31 березня 2019 року, буде внесено зміни.

Також РБК-Україна писало, що у районі проведення ООС на Донбасі 23 січня російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню, жоден український військовий не постраждав.

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