За добу на Донбасі поранено трьох українських військових

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 17-18 травня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, поранено трьох військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланнм на штаб ООС у Facebook.

Ворог обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил: поблизу села Павлопіль, біля Новотроїцького та поблизу Гнутового

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні чотири рази: поблизу населеного пункту Золоте-4, в районі селища міського типу Новгородське та біля Кримського.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 17 травня двох окупантів було знищено, ще 12 поранено.

"Від початку поточної доби ворог з мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї тричі обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Кримське в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", - також йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, комісія Європейського союзу вивчить можливість заборони на в'їзд до ЄС жителям окупованих територій Донбасу, у яких є російські паспорти.