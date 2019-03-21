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За добу на Донбасі поранено трьох українських військових

Новини » Надзвичайні події    21.03.2019 - 07:27
За добу на Донбасі поранено трьох українських військових
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Сили ООС знищили склад з боєприпасами та один військовий автомобіль противника

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 20 березня російські окупаційні війська 11 разів обстріляли українські позиції, поранено трьох військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Противник обстрілював українські позиції із протитанкового ракетного комплексу, озброєння бойової машини піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Лебединське; зі снайперської зброї - у районі міста Мар'їнка", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції зазнали обстрілів у районі населеного пункту Новолуганське, біля сел Старий Айдар, Катеринівка, у районі населеного пункту Троїцьке; поблизу Піщаного та Станиці Луганської, а також у районі Хутору Вільного.

За добу на Донбасі поранено трьох українських військових

За даними розвідки, 20 березня вогнем у відповідь двох окупантів було ліквідовано, п'ятьох поранено, знищено склад з боєприпасами та один військовий автомобіль противника.

Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.

Нагадаємо, 19 березня бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, при цьому шість разів застосувалося заборонене мінськими угодами озброєння.

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Теми: Новини ООС
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