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На Донбасі від початку доби один український військовий отримав поранення

Новини » Надзвичайні події    20.03.2019 - 07:29
На Донбасі від початку доби один український військовий отримав поранення
Ілюстративне фото (ООС)

Бойовики обстріляли позиції ООС біля Лебединського

На Донбасі від початку доби середи, 20 березня, внаслідок обстрілів з боку окупантів поранений один український військовослужбовець. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланнм на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зокрема, бойовики обстріляли опорний пункт підрозділу Об'єднаних сил у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" у районі населеного пункту Лебединське. Противник застосував автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

"Внаслідок обстрілу один наш захисник отримав поранення. Підрозділ, який був обстріляний, відповів адекватним вогнем. Втрати окупантів уточнюються", - додали в ООС.

Що стосується попердньої доби, 19 березня, бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, при цьому шість разів застосувалось заборонене мінськими угодами озброєння. Противник витратив 51 міну калібрів 120 та 82 мм.

"Втрат серед особового складу підрозділів Об'єднаних сил немає", - підтвердили в прес-центрі.

На всі обстріли бойовиків українські підрозділи дали адекватну відповідь - було ліквідовано трьох бойовиків та ще трьох поранено.

"Також вогнем у відповідь з протитанкового ракетного комплексу знищено одну одиницю військової автомобільної техніки противника", - додали в штабі ООС.

 

Нагадаємо, минулої доби бойовики на Донбасі безуспішно спробували застосувати саморобний ударний безпілотник для нанесення втрат військовослужбовцям збройних сил.

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Теми: Новини ООС
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