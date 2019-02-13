За добу на Донбасі поранено одного українського військового

За даними розвідки, 12 лютого трьох окупантів знищено, трьох поранено

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 12 февраля российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции украинских войск в районе населенного пункта Марьинка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" обстрелы велись вблизи населенных пунктов Хутор Вольный, Станица Луганская, Травневое, Богуславское.

Кроме того, в полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" утром 12 февраля был зафиксирован обстрел населенного пункта Широкино из миномета калибра 82 мм, в результате чего мина попала в жилой дом, характер разрушений уточняется.

По данным разведки, 12 февраля трое оккупантов уничтожены и трое ранены.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

Напомним, по данным ООН, в результате военного конфликта на востоке Украины в 2019 году 3,5 миллиона людей понадобится гуманитарная помощь.