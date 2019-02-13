Бойовиків на Донбасі курирують понад 2 тисячі регулярних військових РФ

Фото: Радбез ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

Багато кураторів мають досвід служби в Сирії

На окупованих територіях Луганської та Донецької областей розташовані понад 35 тисяч представників російських збройних формувань, які курирують понад 2 тисячі регулярних військових РФ. Про це заявив постпред України в ООН Володимир Єльченко на засіданні Радбезу, передає РБК-Україна.

"Збройні сили в 35 тисяч осіб на окупованому Донбасі отримують підтримку 2 тисяч 100 російських регулярних військ - головним чином на командних посадах", - заявив Єльченко.

Він додав, що багато кураторів мають великий досвід служби в Сирії.

"Загальна кількість військовослужбовців ударної наступальної групи на російсько-українському кордоні, включаючи групи на окупованих територіях і на територіях, які прилягають до окупованих територій Донбасу і Криму - 87 750 тисяч осіб", - повідомив Єльченко

Зі слів українського постпреда в ООН, станом на лютий 2019 року на території окупованого Донбасу розташовані близько 500 танків бойовиків і близько 140 ракетних систем

Нагадаємо, на полях Генеральної асамблеї ООН 20 лютого відбудуться дебати з окупованих територій в Україні.