За добу на Донбасі поранено одного українського військового

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

За даними розвідки, 12 лютого трьох окупантів знищено, трьох поранено

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 12 лютого російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню, поранено одного українського військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли позиції українських військ в районі населеного пункту Мар'їнка.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріли велися поблизу населених пунктів Хутір Вільний, Станиця Луганська, Травневе, Богуславське.

Крім того, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" вранці 12 лютого було зафіксовано обстріл населеного пункту Широкине з міномета калібру 82 мм, внаслідок чого міна влучила у житловий будинок, характер руйнувань уточнюється.

За даними розвідки, 12 лютого трьох окупантів знищено та трьох поранено.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Нагадаємо, за даними ООН, у результаті воєнного конфлікту на сході України в 2019 році 3,5 мільйона людей буде потрібна гуманітарна допомога.