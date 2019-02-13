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За добу на Донбасі поранено одного українського військового

Новини » Надзвичайні події    13.02.2019 - 07:33
За добу на Донбасі поранено одного українського військового
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

За даними розвідки, 12 лютого трьох окупантів знищено, трьох поранено

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 12 лютого російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню, поранено одного українського військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли позиції українських військ в районі населеного пункту Мар'їнка.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріли велися поблизу населених пунктів Хутір Вільний, Станиця Луганська, Травневе, Богуславське.

Крім того, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" вранці 12 лютого було зафіксовано обстріл населеного пункту Широкине з міномета калібру 82 мм, внаслідок чого міна влучила у житловий будинок, характер руйнувань уточнюється.

За даними розвідки, 12 лютого трьох окупантів знищено та трьох поранено.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

За добу на Донбасі поранено одного українського військового

Нагадаємо, за даними ООН, у результаті воєнного конфлікту на сході України в 2019 році 3,5 мільйона людей буде потрібна гуманітарна допомога.

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Теми: Новини ООС
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