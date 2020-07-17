За добу на Донбасі поранені четверо українських військових

Протягом минулої доби, 16 липня, збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Троє захисників Об’єднаних сил отримали поранення, ще один воїн - бойове травмування.

Про це повідомили в прес-центрі штабу ООС.

При обстрілах бойовики використовували заборонені на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм міномети, гранатомети різних систем, зенітні установки, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю.

Стріляли поблизу Опитного, Водяного, Старогнатівки, Гнутового, Авдіївки, Мар'їнки, Новозванівки, Причепилівки, Оріхового.

За даними розвідки, 16 липня українські захисники знищили одного та поранили щонайменше ще одного загарбника.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню біля Водяного. Втрат немає.

Нагадаємо, вчора поблизу Новотошківського на Донбасі знайшли міну масового ураження НВУ-П "Охота", яку виготовляють лише в Росії.

РБК-Україна писало, що на Донбасі 15 липня незаконні збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.