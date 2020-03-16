За добу на Донбасі поранені четверо українських військових

Протягом минулої доби, 15 березня, збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення та ще два бойове ураження.

Зазначається, шо обстріли велися із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 10 обстрілів, а саме:

тричі поблизу населеного пункту Піски - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

тричі поруч з Лебединським - зі 120-мм мінометів - 35 мін, із мінометів калібру 82 мм - 38 мін, а також противник вів вогонь з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поблизу Невельського - зі станкового протитанкового гранатомету;

в районі населеного пункту Павлопіль - з автоматичного станкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Широкиного - з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поблизу населеного пункту Старогнатівка - з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Два обстріли було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

неподалік Луганського - з автоматичного станкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Кримського - зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберних кулеметів.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

Нагадаємо, 14 березня незаконні збройні формування на Донбасі здійснили дев'ять обстрілів, в результаті чого один військовослужбовець отримав поранення.

Додамо, 13 березня окупанти здійснили провокаційні обстріли ділянки розведення №3 в районі Петровського і Богданівки. Бойовики застосували ручний протитанковий гранатомет і стрілецьку зброю.