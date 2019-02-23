За добу на Донбасі поранено одного українського військового

За даними розвідки, 22 лютого вісім окупантів знищено та двох поранено

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 22 февраля российские оккупационные войска 14 раз нарушали режим прекращения огня, из них 8 раз - из запрещенного вооружения, ранен один военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

В полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" противник восемь раз обстрелял наши опорные пункты: четыре раза - в районе Лебединского, дважды - вблизи села Водяное, а также - в районе населенного пункта Авдеевка; в районе Марьинки огонь по нашим позициям вел снайпер.

В полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" оккупанты осуществили шесть обстрелов позиций подразделений Объединенных сил: дважды - около Новозвановки, а также стреляли возле села Катериновка, населенного пункта Крымское, пгт Луганское, в районе Станицы Луганской.

По данным разведки, 22 февраля восемь оккупантов уничтожены и двое ранены, также уничтожены две единицы военной автомобильной техники противника.

С начала текущих суток огонь по нашим позициям враг не открывал.

Напомним, 21 февраля боевики на блокпосте возле Ковского (к югу от Донецка) отказали патрулю СММ ОБСЕ в проезде.