Бойовики не пустили спостерігачів ОБСЕ до селища на кордоні з Росією

Ілюстративне фото (із відкритих джерел)

Окупанти пояснили відмову "проведенням навчань у районі Ковського"

Бойовики на блокпості поблизу Ковського (на півдні від Донецька) відмовили патрулю СММ ОБСЄ у проїзді. Про це заявляє Українська сторона СЦКК, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС на сторінці у Facebook.

За даними звіту СММ ОБСЄ від 21 лютого 2019 року, в черговий раз зафіксували заборону під час виконання мандата СММ на Донецькому напрямку. Так, на блокпості поблизу Ковського (на півдні від Донецька) четверо озброєних найманців збройних формувань російських окупаційних військ відмовили патрулю місії у проїзді. Окупанти пояснили відмову "проведенням навчань у цьому районі".

Раніше РБК-Україна писало, що Організація з безпеки і співробітництва в Європі назвала пошук мирного вирішення конфлікту на Донбасі пріоритетом роботи ОБСЄ.

Зазначимо, бойовики за добу, 21 лютого 7 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Внаслідок обстрілів поранення отримали 3 українських військових.