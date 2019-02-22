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За добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий

Новини » Надзвичайні події    22.02.2019 - 19:36
За добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики десять разів обстріляли позиції ООС

Бойовики за 22 лютого, 10 разів обстріляв позиції українських військ, із них шість разів - із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС на сторінці у Facebook.

У прес-службі зазначили, що втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Зазначається, що у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики шість разів обстріляв українські опорні пункти.

"Двічі, з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів - поблизу села Водяне; двічі, з мінометів калібру 120 мм, протитанкового ракетного комплексу та автоматичних станкових гранатометів - у районі населеного пункту Лебединське; з ручних протитанкових та підствольних гранатометів і стрілецької зброї - у районі населеного пункту Авдіївка; в районі міста Мар'їнка вогонь по наших позиціях вів ворожий снайпер", - йдеться у повідомленні.

За добу на Донбасі не постраждав жоден український військовийТакож бойовики у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" вели обстріли поблизу населеного пункту Новозванівка, села Катеринівка та у районі населеного пункту Луганське.

"Підрозділи, на які здійснювався вогневий вплив, дали противнику адекватну відповідь зі штатного озброєння, яке не заборонене Мінськими угодами. Втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, бойовики за добу, 21 лютого, 7 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Внаслідок обстрілів поранення отримали троє українських військових.

РБК-Україна писало, президент Петро Порошенко заявляв, що Україна розраховує на те, що світове співтовариство посилить тиск на Росію з метою виконання взятих на себе зобов'язань та припинення воєнних дій на Донбасі.

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