Доба на Донбасі минула без втрат серед українських військових

Протягом минулої доби, 19 липня, збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських захисників немає.

Про це повідомили у прес-центрі Операції об'єднаних сил.

Для обстрілів бойовики використовували заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 152 мм і 122 мм, 120-ти та 82-х мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Обстріли зафіксовані біля Луганського, Причепилівки, Водяного, Старогнатівки, Лебединського, Авдіївки.

"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників немає", - говориться в повідомленні.

Водночас, за даними розвідки, минулої доби українські захисники знищили одного та поранили шістьох загарбників.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню поблизу Миронівського та Мар’їнки. Втрат немає.

Нагадаємо, на Донбасі 18 липня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, поранений один військовий.

РБК-Україна писало, що 17 липня проросійські бойовики на Донбасі передали українській стороні неідентифіковане тіло.