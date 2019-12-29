Доба на Донбасі минула без втрат

На Донбасі протягом минулої доби, 28 грудня, збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Зазначається, що бойовики обстріляли позиції підрозділів ЗСУ із заборонених мінськими домовленостями 120-мм мінометів, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Три обстріли позицій ЗСУ зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

поблизу Широкиного - з ручного протитанкового гранатомета;

біля Авдіївки - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Водяного - з автоматичних гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили 5 обстрілів:

в районі населеного пункту Кримське - з озброєння БМП;

поряд з Оріховим - з міномета калібру 120 мм – 5 мін;

три рази поблизу Новолуганського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

"З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

Втрат з нашого боку немає", - зазначили у штабі ООС.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 27 грудня, збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Раніше міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що з 1 січня 2020 року очікується повне перемир'я на Донбасі та це обговорюється в рамках Тристоронньої контактної групи.