Доба на Донбасі минула без втрат

Бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню
На Донбасі протягом минулої доби, 28 грудня, збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).
Зазначається, що бойовики обстріляли позиції підрозділів ЗСУ із заборонених мінськими домовленостями 120-мм мінометів, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Три обстріли позицій ЗСУ зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили 5 обстрілів:
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.
"З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
Втрат з нашого боку немає", - зазначили у штабі ООС.
Нагадаємо, протягом минулої доби, 27 грудня, збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
Раніше міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що з 1 січня 2020 року очікується повне перемир'я на Донбасі та це обговорюється в рамках Тристоронньої контактної групи.