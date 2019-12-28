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Бойовики обстріляли український військових із заборонених мінометів

Новини » Суспільство     28.12.2019 - 15:59
Бойовики обстріляли український військових із заборонених мінометів
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Орехово

На Донбасі збройні формування РФ 28 грудня в черговий раз порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції українських військових поблизу Оріхово. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що сьогодні, 28 грудня, близько 13:00 ворог зробив обстріл позицій підрозділів Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Оріхово з мінометів калібру 120 мм (5 хв), які відповідно до мінських домовленостей повинні бути відведені на відстань понад 15 км від лінії розмежування .

У зв'язку з цим українська сторона спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню закликає збройні формування Російської Федерації і їх найманців припинити свої провокації і дотримуватися існуючих домовленостей.

Нагадаємо, протягом сьогоднішнього дня, 28 грудня, на Донбасі двічі обстріляли позиції українських військ. Українська сторона зафіксувала два прицільних обстрілу. Зокрема, з півночі противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів по позиціях в Широкино. Обстріл вівся з окупованої Саханка.

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Теми: Новини ООС
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