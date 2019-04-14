За добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий

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Бойовики 14 разів порушили режим тиші

На Донбасі протягом минулої доби, 13 квітня, бойовики російсько-окупаційних військ 14 разів порушили режим припинення вогню використавши озброєння, що заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

В районі населеного пункту Новотроїцьке бойовики обстріляли позиції українських військових використовуючи міномет калібру 82 мм, а в районі Авдіївки проросійські терористи застосували протитанкові ракетні комплекси, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Також в районі Верхньоторецького бойовики використали великокаліберні кулемети та гранатомети різних систем.

Поблизу населеного пункту Павлопіль бойовики використовували гранатомети різних систем, а в районі населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська застосовували великокаліберні кулемети та ручні протитанкові гранатомети. Також поблизу населеного пункту Новоолександрівка бойовиками було застосовано міномети калібрів 120 та 82 мм. Поблизу населеного пункту Південне бойовики здійснили обстріл позицій українських військових із застосуванням автоматичних станкових гранатометів.

"Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає", - повідомили в прес-центрі ООС.

Також за даними розвідки, 13 квітня було знищено 2 окупантів, ще 5 отримали поранення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі затримали організаторку "виборів" ватажка "ДНР". Мешканку міста Єнакієве, яка у 2018 році стала секретарем територіальної виборчої дільниці під час проведення "виборів", затримали в КПВВ "Майорське" при спробі потрапити на підконтрольну українській владі територію.