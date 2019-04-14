За сутки на Донбассе не пострадал ни один украинский военный

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Боевики 14 раз нарушили режим тишины

На Донбассе в течение прошлых суток, 13 апреля, боевики российско-оккупационных войск 14 раз нарушили режим прекращения огня использовав вооружения, что запрещено Минскими договоренностями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

В районе населенного пункта Новотроицкое боевики обстреляли позиции украинских военных используя миномет калибра 82 мм, а в районе Авдеевки пророссийские террористы применили противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также в районе Верхнеторецкого боевики использовали крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем.

Вблизи населенного пункта Павлополь боевики использовали гранатометы различных систем, а в районе населенного пункта Пески российско-оккупационные войска применяли крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы. Также вблизи населенного пункта Новоалександровка боевиками были применены минометы калибров 120 и 82 мм. Вблизи населенного пункта Южное боевики совершили обстрел позиций украинских военных с применением автоматических станковых гранатометов.

"Потерь среди личного состава Об'объединенных сил нет", - сообщили в пресс-центре ООС.

Также по данным разведки, 13 апреля было уничтожено 2 оккупантов, еще 5 получили ранения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на Донбассе задержали организатора "выборов" главаря "ДНР". Жительницу города Енакиево, которая в 2018 году стала секретарем территориальной избирательной комиссии во время проведения "выборов", задержали в КПВВ "Майорское" при попытке попасть на подконтрольную украинской власти территорию.