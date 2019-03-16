За добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий

За даними розвідки, 15 березня двох окупантів було знищено

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 15 марта российские оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня, ни один украинский военный не пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции наших войск обстреляли дважды: из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Новоселовка Вторая; из минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов - возле села Широкино.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг четыре раза обстрелял наши позиции: дважды из минометов калибра 120 мм и в дальнейшем из гранатометов различных систем - в районе села Крымское; из противотанкового ракетного комплекса - возле населенного пункта Новозвановка и из стрелкового оружия - вблизи поселка городского типа Станица Луганская.

По данным разведки, 15 марта два оккупанта были уничтожены.

С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

Напомним, в воскресенье, 17 марта, на КПВВ "Новотроицкое" в связи с реконструкцией не будет проводиться пропуск граждан через линию разграничения.