За добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий

За даними розвідки, двох окупантів ліквідовано та чотирьох поранено

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 12 марта российские оккупационные войска трижды открывали огонь по позициям наших войск, применяя вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции украинских войск обстреляли дважды из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе села Павлополь; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - возле города Авдеевка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции обстреляли из минометов калибра 82 мм вблизи населенного пункта Крымское.

Потерь среди украинских военных нет.

По данным разведки, 12 марта двое оккупантов ликвидированы и четверо ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

Напомним, Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине в 2018 году зафиксировала 279 жертв на Донбассе среди гражданского населения.