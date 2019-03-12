В ООН назвали кількість жертв за рік на Донбасі серед цивільних

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У 2018 році загинули 55 цивільних

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні у 2018 році зафіксувала 279 жертв на Донбасі серед цивільного населення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як зазначається, згідно з даними доповіді моніторингової місії ООН, у 2018 році було зафіксовано 55 загиблих і 224 поранених цивільних громадян.

"Це вдвічі менше, ніж кількість жертв серед цивільного населення у 2017 році та найменший річний показник за весь період конфлікту", - йдеться в доповіді.

Також повідомляється, що за період з 16 листопада 2018 року по 15 лютого 2019 року було зафіксовано найменшу кількість жертв серед цивільного населення за всі періоди. Зокрема, загинуло двоє, ще 11 чоловіків і 3 жінки були поранені.

РБК-Україна писало, що за офіційними даними ООН, з квітня 2014 до кінця 2018 року на Донбасі загинули від 12,8 тис. до 13 тис. людей. Із них 4 тис. - українські військові, 5,5 тис. - представники збройних формувань, а також 298 пасажирів збитого рейсу MH17 (більшість із загиблих - громадяни Нідерландів).

Нагадаємо, на початку березня секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Турчинов заявив, що з п'ять років війна на Донбасі забрала життя 13 тис. українців.