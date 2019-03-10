За добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий

Бойовики обстрілювали наші війська із мінометів, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів та стрілецької зброї

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 9 марта российские оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня, дважды - с использованием вооружения, запрещено Минскими договоренностями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Согласно сообщению штаба, противник обстреливал позиции наших войск из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял наши позиции из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Лебединское", - говорится в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики дважды обстреляли подразделения украинских войск: из минометов калибра 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, автоматических гранатометов и станковых противотанковых гранатометов - в районе города Попасная, из стрелкового оружия - в пределах участка разведения сторон вблизи пгт Станица Луганская

Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.

С начала текущих суток обстрелы позиций наших войск не зафиксированы.

Напомним, военные Вооруженных сил Украины в субботу, 9 марта, задержали боевика так называемой "Луганской народной республики", который заявил о желании перейти на сторону Украины.