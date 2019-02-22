За добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий

Бойовики десять разів обстріляли позиції ООС

Боевики в пятницу, 22 февраля, 10 раз обстреляли позиции украинских войск, из них шесть раз - из применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС на странице в Facebook.

В пресс-службе отметили, что потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Отмечается, что в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики шесть раз обстреляли украинские опорные пункты.

"Дважды из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Водяное; дважды из минометов калибра 120 мм, противотанкового ракетного комплекса и автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Лебединское; из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Авдеевка; в районе города Марьинка огонь по нашим позициям вел вражеский снайпер", - говорится в сообщении.

Также боевики в полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" вели обстрелы вблизи населенного пункта Новозвановка, села Катериновка и в районе населенного пункта Луганское.

"Подразделения, на которые осуществлялось огневое влияние, дали противнику адекватный ответ из штатного вооружения, которое не запрещено Минскими соглашениями. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, боевики за сутки, 21 февраля, 7 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Вследствие обстрелов ранения получили трое украинских военных.

РБК-Украина писало, президент Петр Порошенко заявлял, что Украина рассчитывает на то, что мировое сообщество усилит давление на Россию с целью выполнения взятых на себя обязательств и прекращения военных действий на Донбассе.