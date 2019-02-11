За добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий

За даними розвідки, одного окупанта знищено, двох поранено

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 10 февраля российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного вооружения, ни один украинский военный не пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Отмечается, что в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись в районе города Авдеевка, населенного пункта Опытное, вблизи села Гнутово и возле города Красногоровка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции дважды вблизи поселка Южное, а также в районе села Крымское, населенного пункта Старый Айдар и Светлодарска.

По данным разведки, 10 февраля один оккупант уничтожен, двое ранены.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

Напомним, на блокпосте боевиков "ДНР" в селе Кременец, временно оккупированном российско-террористическими вооруженными формирования, во время ожидания перехода умер пожилой мужчина.