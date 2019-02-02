За добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий

За даними розвідки, 1 лютого двох окупантів знищено, двоє отримали поранення
В районе операции Объединенных сил на Донбассе 1 февраля российские оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе дважды из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.
В результате обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись в районе поселка Павлополь и Красногоровки.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" подверглись обстрелам окрестности хутора Вольный и населенного пункта Крымское.
Украинские подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.
По данным разведки, 1 февраля двое оккупантов уничтожены, двое получили ранения.
В течение текущих суток враг огонь не открывал.
Напомним, украинская сторона СЦКК сообщила, что в конце января российско-оккупационные войска развернули в Луганской области сотню единиц тяжелого вооружения.