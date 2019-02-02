На Донбасі викрили контрафакт алкоголю на 1 млн доларів

Фото: на місці обшуку

У штабі ООС розповіли про викриття схеми виготовлення та реалізації контрафактного алкоголю

Правоохоронці Об’єднаних сил виявили у містах Бахмуті та Краматорську Донецької області контрафактну алкогольну продукцію на суму понад 28 мільйонів гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення штабу ООС у Facebook.

"Упродовж листопада 2018 - січня 2019 років було викрито злочинну схему протиправного виготовлення та подальшої реалізації на території різних областей України, а також переміщення за сприяння на даний час не встановлених осіб через лінію розмежування фальсифікованих алкогольних виробів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в ході проведення санкціонованих обшуків складських приміщень в Бахмуті та Краматорську 1 грудня 2019 року було виявлене та вилучене приладдя (лінія) з розливу та упакуванню фальсифікованих алкогольних виробів.

"Виявлено 1347 театрапаків ємкістю по 10 л кожен (13470 л) готової продукції -фальсифікованого алкоголю, понад 20,5 тон етилового спирту, понад 20 тис марок акцизного податку України та інше приладдя з виготовленню та упакуванню фальсифікованого алкоголю", - уточнили правоохоронці.

Згідно з повідомленням, вилучене обладнання та товарно-матеріальні цінності на загальну суму близько 1 млн доларів.

Фото: на місці обшуку

Тривають слідчі заходи з метою встановлення всіх причетних осіб, зокрема військовослужбовців ЗСУ та правоохоронних органів, які мають відношення до виявленої злочинної схеми та здійснювали її "кришування".

Правоохоронці Об’єднаних сил виявили контрафактну продукцію на суму понад 28 мільйонів гривень Правоохоронці Об’єднаних сил виявили контрафактну продукцію на суму понад 28 мільйонів гривень (оперативна зйомка) За наказом Командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва в районі проведення ООС тривають заходи щодо запобіганню та протидії незаконному перетину через лінію зіткнення товарно-матеріальних цінностей. Так, оперативними співробітниками Держприкордонслужби зі складу Об’єднаних сил було проведено оперативне документування протиправної діяльності підпільного горілчаного цеху, який протягом тривалого часу діяв неподалік лінії розмежування. Після зібрання достатньої доказової бази відомості про вчинення кримінального правопорушення були внесені до ЄРДР. Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Пʼятниця, 1 лютого 2019 р.

Нагадаємо, у Запорізькій області співробітники Служби безпеки України викрили угруповання наркоторгівців, яке займалося контрабандою наркотичних речовин до країн Європейського Союзу та Росії