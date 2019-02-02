За добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий

Фото: ООС на Донбасі

За даними розвідки, 1 лютого двох окупантів знищено, двоє отримали поранення

У районі операції Об'єднаних сил на Донбасі 1 лютого російські окупаційні війська п'ять разів порушили режим припинення вогню, зокрема двічі із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій наших захисників велися в районі селища Павлопіль та Красногорівки.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" зазнали обстрілів околиці хутора Вільний та населеного пункту Кримське.

Українські підрозділи подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.

За даними розвідки, 1 лютого двох окупантів знищено, двоє отримали поранення.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Нагадаємо, українська сторона СЦКК повідомила, що наприкінці січня російсько-окупаційні війська розгорнули у Луганській області сотню одиниць важкого озброєння.