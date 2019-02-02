ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

За добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий

Новини » Надзвичайні події    02.02.2019 - 07:46
За добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий
Фото: ООС на Донбасі

За даними розвідки, 1 лютого двох окупантів знищено, двоє отримали поранення

У районі операції Об'єднаних сил на Донбасі 1 лютого російські окупаційні війська п'ять разів порушили режим припинення вогню, зокрема двічі із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій наших захисників велися в районі селища Павлопіль та Красногорівки.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" зазнали обстрілів околиці хутора Вільний та населеного пункту Кримське.

Українські підрозділи подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.

За даними розвідки, 1 лютого двох окупантів знищено, двоє отримали поранення.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Нагадаємо, українська сторона СЦКК повідомила, що наприкінці січня російсько-окупаційні війська розгорнули у Луганській області сотню одиниць важкого озброєння.

 

Наєв: ЗСУ здатні дати відсіч бойовикам на Донбасі В ООН назвали число загиблих і постраждалих внаслідок війни на Донбасі
Новини України ДонбасобстрелООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся