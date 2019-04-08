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На Донбасі у понеділок загинув український військовий

Новини » Надзвичайні події    08.04.2019 - 18:18
На Донбасі у понеділок загинув український військовий
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Двоє українських військових були поранені

У зоні проведення ООС на Донбасі у понеділок, 8 квітня, загинув український військовослужбовець. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил у своєму Facebook.

На Донбасі у понеділок загинув український військовий

Вказано, що від початку поточної доби ворог 8 разів обстріляв позиції українських військ, із них чотири рази - із застосуванням озброєння, забороненого мінськими домовленостями. Також збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог шість разів обстріляв наші опорні пункти:

  • з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу села Водяне;
  • з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів - поблизу населеного пункту Піски;
  • з протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів - у районі населеного пункту Опитне;
  • з гранатометів різних систем - у районі міста Авдіївка;
  • зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - у районі населеного пункту Верхньоторецьке;
  • зі станкових протитанкових гранатометів - у районі населеного пункту Кам'янка.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил:

  • з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів - поблизу села Золоте-4;
  • з мінометів калібру 82 мм - поблизу населеного пункту Луганське.

"Під час обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, двоє отримали поранення. На ворожі обстріли підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - зазначили в прес-центрі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в результаті бойових дій поранений один український військовий.

Як писало РБК-Україна раніше, напередодні кандидат у президенти України Володимир Зеленський представив свою стратегію по Донбасу. На його думку, спочатку на Донбасі слід домогтися повного припинення вогню, після чого перейти до переформатування мінського процесу.

Додамо також, на Донбасі 6 квітня у результаті обстрілу з боку бойовиків загинули двоє військовослужбовців ООС.

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