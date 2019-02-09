За добу на Донбасі загинув один український військовий, двох поранено

За даними розвідки, 8 лютого 6 окупантів знищено, 7 отримали поранення

В районе проведения операции Объединенных сил Донбассе 8 февраля российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе дважды с применением запрещенного вооружения, один военный погиб, двое ранены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" украинские позиции обстреливались в районе поселка Водяное, населенного пункта Павлополь, также зафиксирована работа вражеского снайпера в районе города Авдеевка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции в районе поселка Крымское, хутора Вольный, поселка Зайцево.

По данным разведки, 8 февраля шесть оккупантов уничтожены, семеро получили ранения.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

Напомним, на Донбассе боевики продолжают препятствовать международным наблюдателям осуществлять мониторинг, запрещая въезд на контролируемые ими объекты и территории.