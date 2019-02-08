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Бойовики забороняють спостерігачам ОБСЄ відвідувати контрольовані ними території

Новини » Суспільство    08.02.2019 - 19:50
Бойовики забороняють спостерігачам ОБСЄ відвідувати контрольовані ними території
Ілюстративне фото (flickr.com osce_smmu)

Окупанти перешкоджають діяльності СММ ОБСЄ

На Донбасі бойовики продовжують перешкоджати міжнародним спостерігачам здійснювати моніторинг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Українська сторона СЦКК повідомляє, що збройні формування РФ і їх найманці на Донбасі забороняють спостерігачам СММ ОБСЄ потрапляти на контрольовані ними об'єкти і території, тим самим перешкоджають діяльності Місії.

За даними щоденного звіту СММ ОБСЄ від 7 лютого, зафіксовані обмеження свободи пересування, заборона доступу і інші перешкоди у виконанні мандата Місії. Бойовик на блокпосту біля населеного пункту Верхньошироківське відмовив патрулю Місії в проїзді до місця моніторингу, посилаючись на необхідність попереднього отримання дозволу від його командирів. Через деякий час очікування блокпосту міжнародним спостерігачам дозволили проїхати.

Крім того, такі дії представників збройних формувань РФ і їх найманців про заборону доступу спостерігачів СММ ОБСЄ набувають системного характеру. Так, двоє окупантів в черговий раз не дозволили патрулю Місії проїхати через блокпост, розташований поблизу Заїченко. Тим самим бойовики не дозволили спостерігачам ОБСЄ проїхати в західному напрямку до селища Пікузи.

Також, по блокпосту поблизу Ясинуватої двоє озброєних бойовиків в черговий раз відмовили патрулю Місії в проїзді. Останній випадок подібної затримки був зафіксований в щоденному звіті СММ від 4 лютого 2019.

Нагадаємо, на Донеччині за день, 8 лютого, бойовики обстріляли позиції українських військових вісім разів. В результаті обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинула і двоє отримали поранення.

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Теми: Новини ООС
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