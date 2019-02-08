Автомобіль компанії "Вода Донбасу" потрапив під обстріл в Донецькій області

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В результаті обстрілу ніхто із співробітників не постраждав

Автомобіль компанії "Вода Донбасу" потрапив під обстріл на окупованій території біля Ясинуватої Донецької області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Повідомляється, що автомобіль перевозив співробітників насосної станції першого підйому Південнодонбаського водопроводу.

"Автомобіль потрапив під обстріл в районі міста Ясинувата. Ніхто не постраждав", - повідомляють в компанії.

Нагадаємо, 10 січня 2019 співробітники компанії "Вода Донбасу" потрапили під обстріл в районі села Крута Балка (Донецька область).

В результаті обстрілу постраждали три людини. Крім того, було пошкоджено автомобіль компанії.

РБК-Україна писало, що на Донбасі за день, 8 лютого, бойовики обстріляли позиції українських військових 8 разів. В результаті обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинула і двоє отримали поранення