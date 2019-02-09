За добу на Донбасі загинув один український військовий, двох поранено

Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

За даними розвідки, 8 лютого 6 окупантів знищено, 7 отримали поранення

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 8 лютого російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі двічі із застосуванням забороненого озброєння, один військовий загинув, двоє поранені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські позиції обстрілювалися в районі селища Водяне, населеного пункту Павлопіль, також зафіксовано роботу ворожого снайпера в районі міста Авдіївка.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв наші позиції в районі селища Кримське, хутора Вільний, селища Зайцеве.

За даними розвідки, 8 лютого шість окупантів знищено, семеро отримали поранення.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Нагадаємо, на Донбасі бойовики продовжують перешкоджати міжнародним спостерігачам здійснювати моніторинг, забороняючи потрапляти на контрольовані ними об'єкти і території.