Доба на Донбасі: в ООС один поранений, у бойовиків двоє вбитих

У районі операції Об'єднаних сил на Донбасі минулої доби, 6 травня, збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів у лавах ОС один поранений, повідомили у штабі.

Зазначається, що противник обстріляв українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські підрозділи відповіли на обстріли, змусивши бойовиків припинити вогонь. В результаті противник зазнав втрат.

"За даними розвідки, 6 травня українські військовослужбовці знищили двох російських окупантів та ще трьох поранили", - зазначили у штабі.

Обстріли з боку бойовиків зафіксовані біля Авдіївки, Павлополя, населеного пункту Піски, неподалік Тарамчука та Кам’янки і неподалік населеного пункту Попасна.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.

Нагадаємо, правоохоронці почала розслідування обстрілу школи та житлових будинків у селищі Золоте-4, яке знаходиться поблизу лінії зіткнення на Донбасі. Зокрема, йдеться про пошкодження місцевої школи внаслідок обстрілу з боку окупаційних сил 30 квітня, а також пошкодження цивільних будинків під час обстрілу 1 травня.

Нещодавно заступник помічника Держсекретаря США Джордж Кент назвав неможливим проведення виборів на Донбасі за нинішньої безпекової обстановки на окупованих територіях.